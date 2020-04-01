Самый отважный солдат

Наш земляк прошел всю войну и не прятался от пуль

Сегодня, через семь с лишним десятилетий после войны, нам трудно представить в деталях все происходившее на фронте. Вот и служба писаря может показаться тепленьким местечком: сидит он в натопленном блиндаже, отворачивая от жара печки-«буржуйки» то один бок, то второй. А была ли она, эта печка?.. А был ли и сам блиндаж?..

Эти мысли не раз возникали у меня при исследовании судьбы гвардии старшего сержанта Алексея Ивановича Иванова из деревни Хозанкино Красночетайского района. А заинтересовала его личность после того, как в документах второй роты Ленинградского военно-пересыльного пункта обнаружил его датированную октябрем 1945 года регистрационную карточку с указанием наград — «6 м (медалей. — Авт.) «За отвагу»! Это сильно «зашкаливало».

Как известно, в СССР награжденным медалью «За отвагу» шесть раз числился лишь один человек — санинструктор, сержант Семен Васильевич Грецов из Курской области. Награжденных пять раз известно 17 человек. Награжденных четырежды еще больше, только среди Чувашии уроженцев их не менее пяти человек.

К сожалению, награждение шестой медалью «За отвагу» гвардии старшего сержанта Иванова пока не нашло документального подтверждения, но и пять медалей вызывают восторг и восхищение.

Как удалось выяснить, Алексей рано остался без родителей, добиваться всего приходилось самому. Без образования — никуда. Это он понял еще в детстве. Упорство и целеустремленность позволили парню в довоенные годы получить высшее образование. И вот Иванов — инженер-плановик в системе Советского райпотребсоюза. Женился. Казалось бы, живи и радуйся. Но война спутала все планы. Жена Лена тревожилась за мужа — ведь призовут в армию. Так и вышло — уже 31 августа 1941 года она проводила его на фронт.

Алексей прошел войну, как говорится, от звонка до звонка, приходилось делать лишь небольшие перерывы на лечение в госпиталях после ранений. Он не прятался за спины товарищей и от пуль, вот и находили они его. Пять ранений получил за четыре года войны. Особенно крепко досталось в марте 1943 года и в феврале 1944-го. Отважного и грамотного бойца заметили и боевые товарищи, и командиры. Алексей стал кандидатом в члены ВКП (б).

Служить он попал в 188-й гвардейский стрелковый полк 63-й гвардейской стрелковой дивизии Ленинградского фронта.

Если верить приказу о награждении первой медалью «За отвагу», воевать красноармеец Иванов начал на Юго-Западном фронте, куда был направлен после недолгой, но интенсивной подготовки. Она в течение войны не раз выручала его.

Свой первый подвиг красноармеец Иванов совершил в составе 388-го стрелкового полка 172-й стрелковой дивизии 6 армии. В приказе по полку от 15.02.1943 г. говорится: «…Проявил мужество и отвагу в боях с немецкими оккупантами. Во время столкновения штаба полка с обозом противника и до батальона пехоты, в этом бою красноармеец Иванов принял смелое участие, первый шел на врага, невзирая на то, что противник открыл ураганный пулеметный огонь, и лично Иванов убил 4-х немцев и несколько человек ранил, тем самым помог рассеять немецкий обоз и пехоту».

Основанием для награждения второй медалью «За отвагу» послужил подвиг, совершенный уже гвардии старшим сержантом Ивановым во время службы в составе 188-го гвардейского стрелкового полка 63-й гвардейской стрелковой дивизии Ленинградского фронта. 3 июля 1944 г. его наградили медалью «За отвагу» за то, «что в бою 26.06.44 года своевременно доставлял б/припасы и пищу в роту и участвовал в контратаке пр-ка». В это время он числился писарем 8-й стрелковой роты.

В сентябрьских боях полка всем нашлось дело. Особенно жарко было 17 сентября 1944 г., когда противник бросил в контратаку все свои силы. «Во время отражения контратаки противника огнем своего личного оружия уничтожил 2-х солдат и одного взял в плен. С самого начала боя действовал вместе с ротой, одновременно исполнял обязанности писаря роты» — так в приказе по полку от 25 сентября 1944 г. обозначены заслуги гвардии старшего сержанта Иванова для награждения медалью «За отвагу». Это была третья медаль «За отвагу» на гимнастерке нашего земляка.

3 марта 1945 г. гвардии старший сержант Иванов получает очередную, уже четвертую, медаль «За отвагу» — за то, что «в бою с немецкими захватчиками проявил мужество и отвагу, невзирая на сильный огонь противника, он своевременно уточнял наличие личного состава роты и своевременно об этом доносил командованию, что способствовало выполнению поставленной задачи».

Уже после войны, в спокойной обстановке, отцы-командиры 188-го гвардейского стрелкового Ленинградского ордена Кутузова 3-й степени полка 63-й гвардейской стрелковой Красносельской ордена Ленина Краснознаменной дивизии Ленинградского фронта взвесили вклад каждого бойца в боевые успехи подразделения и 9 июня 1945 г. издали приказ об их награждении. Медалью «За отвагу» награждался и писарь-каптенармус 8-й стрелковой роты гвардии старший сержант Иванов Алексей Иванович за то, что «в боях с немецкими захватчиками проявил смелость и мужество, неоднократно участвовал в ожесточенных боях по разгрому немецких полчищ как на Ленинградском фронте, так и на других фронтах».

Так и набралось у уроженца деревни Хозанкино пять медалей «За отвагу», поставив его в строй самых отважных солдат Великой Отечественной войны.

Но не все в судьбе солдата удалось выяснить. В выявленных документах есть сведения о награждении его 22.12.1942 г. медалью «За оборону Ленинграда». Известно, что в боевых действиях Алексей Иванов начал участвовать с января 1942 г. В состав 1-го формирования 172-й дивизии, практически погибшей в конце июля 1941 г., он попасть еще не мог. 172-я стрелковая дивизия 2-го формирования защищала Крым и Севастополь и погибла в начале июля 1942 г., тогда же была и расформирована. 172-я дивизия 3-го формирования берет свое начало с 14 сентября 1942 г. и воюет на Юго-Западном фронте.

Откуда тогда у Алексея Иванова медаль «За оборону Ленинграда», датированная 22 декабрем 1942 г.?

Необходимо подтвердить награждение его орденом Красной Звезды.

Как и судьба многих защитников Отечества, судьба Алексея Иванова требует углубленного исследования, встреч с родственниками. Пока же во всех базах данных Министерства обороны России мы видим у уроженца деревни Хозанкино Алексея Иванова пять медалей «За отвагу». Самый отважный солдат…

СПРАВКА «СЧ» Прославленная в боях Великой Отечественной войны родная для гвардии старшего сержанта Алексея Ивановича Иванова 63-я стрелковая дивизия сохранила свои боевые традиции до сегодняшних дней. Она дислоцируется в Западном военном округе (пос. Сертолово-2 Ленинградской области) как 56-й гвардейский окружной учебный Красносельский ордена Ленина, Краснознаменный, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого центр подготовки младших специалистов (мотострелковых войск) или в/ч 71717.

Ведущий рубрики — Евгений Шумилов