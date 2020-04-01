Олег Николаев провел встречу с представителями местного самоуправления

«Образ будущего» — каждому муниципалитету

День местного самоуправления — большой праздник для всех, кто трудится на этом самом близком к жителям городов и сел уровне власти. И обычно в его преддверии ветераны муниципальной власти, главы местных самоуправлений и руководители Совета муниципальных образований республики съезжаются в Чебоксары, чтобы провести торжественное собрание по этому поводу. Но сейчас приходится быть осторожнее — посвященное празднику совещание врио Главы Чувашии Олег Николаев провел в режиме видеоконференции.

«Нынешний формат проведения этого праздничного мероприятия непривычный. Хотелось бы собраться вместе, обсудить вопросы и проблемы и, конечно же, вручить заслуженные награды. Выражаю огромную благодарность вам всем за работу, которую вы ведете. За то, что выполняете ее терпеливо и самоотверженно, особенно в это непростое время», — сказал в своем приветственном слове Олег Николаев.

На органы местного самоуправления возложена нелегкая ноша ответственности за развитие городов, сел и деревень. «Мы с вами ежедневно сверяем часы и координируем нашу совместную деятельность, чтобы, с одной стороны, максимально обеспечить благополучие и здоровье жителей, а с другой — достичь целей, обозначенных Президентом России Владимиром Путиным, качественно улучшить реальные условия жизни людей в городе и на селе», — подчеркнул врио Главы.

Воспоминаниями о былых трудовых буднях, размышлениями о современной ситуации в республике поделились ветераны. Анатолий Кузьмин 13 лет возглавлял администрацию Вурнарского района. Находясь на заслуженном отдыхе, он по-прежнему следит за тем, как развивается республика и родной муниципалитет. Галина Солоденова, которая всю жизнь проработала в Цивильском районе, рассказала, что до сих пор продолжает трудиться, помогает молодым коллегам, передает опыт.

Олег Николаев высоко оценил деятельность ветеранов по наставничеству и поручил активнее работать над созданием «образа будущего» каждого муниципалитета, чтобы в дальнейшем выработать и будущую модель республики.