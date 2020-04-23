Единый центр бухучета объединит бухгалтерии министерств и ведомств Чувашии

Об этом стало известно на очередном заседании Кабинета Министров Чувашии. Заместитель Председателя Кабинета Министров республики — и.о. министра финансов Чувашии Михаил Ноздряков доложил о создании Республиканского центра бухгалтерского учета. Учреждение объединит бухгалтерии министерств и ведомств для оптимизации их работы.

«Основной целью централизации является создание единого информационно-аналитического пространства и повышение качества ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в государственном секторе», — пояснил Михаил Ноздряков.

«Тут сразу решается несколько задач: во-первых, цифровизация таких важных функций, во-вторых, через централизацию будет обеспечена оптимизация численности работников. И как итог – повышение эффективности использования бюджетных денег, за счет, в том числе, экономии времени и ресурсов», — резюмировал Олег Николаев.