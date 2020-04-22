Новости районов короткой строкой

Сажают деревья, выдают сухпайки

В ВУРНАРСКОМ РАЙОНЕ, несмотря на то, что крупные торжества по случаю 9 Мая отменяются, все же решили украсить улицы ко Дню Победы. В поселке Вурнары вдоль улицы Советской размещены баннеры с портретами земляков — Героев Советского Союза, уроженцев района. На стендах есть QR-коды, по ним при помощи камеры смартфона или планшета можно получить подробную информацию о героях.

В ЦИВИЛЬСКОМ РАЙОНЕ учащиеся местных школ получили на днях продуктовые наборы. Напомним, сухпайки выдаются школьникам льготной категории во всех школах республики, пока идет дистанционное обучение. Только если в столице республики продуктовые наборы выдаются на 7-10 дней, то в районах — на месяц. Литровый пакет сока, бутылка масла, 5 килограмм сахара — таков месячный набор для детей из малоимущих семей, а в сухпайке для учащихся с ограниченными возможностями здоровья есть и консервы, джем, сгущенка, крупы и макароны, рассказали в цивильской школе № 1.

В УРМАРСКОМ РАЙОНЕ в деревне Саруй появился Сад памяти в честь полного кавалера ордена Славы, уроженца района Павла Порфирьева. После войны фронтовик работал лесником Шоркистринского и Яншиховского лесничеств Канашского лесхоза. Его имя занесено в Почетную книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской Республики. В память о нем селяне высадили около ста саженцев туи. Как заверили организаторы акции, деревья сажались с соблюдением между людьми положенной дистанции.

В НОВОЧЕБОКСАРСКЕ специалисты Химпрома проводят инструктаж для сотрудников управляющих компаний, как нужно правильно обрабатывать подъезды пероксидом водорода. По данным администрации города, в Новочебоксарске всего 583 многоквартирных дома, которые находятся под управлением 26 управляющих компаний, и всем им рекомендовано обрабатывать подъезды не менее трех раз в сутки.