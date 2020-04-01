Высший экономический совет должен сыграть важную роль в реализации программы развития Чувашии

Как известно, Правительство России утвердило индивидуальную программу социально-экономического развития Чувашии до 2024 года. Ее реализация должна увеличить доходы населения и уменьшить долю малообеспеченных жителей республики.

Выполнение основных мероприятий программы на 2020-2024 годы потребует вложения 5,1 млрд рублей, большая часть средств — 5 млрд рублей — будет направлена из федерального бюджета. По итогам ожидается, что среднедушевые доходы населения в республике увеличатся с 18 тыс. рублей в 2018 году до 22,3 тыс. рублей в 2024 году. А доля населения с доходами ниже региональной величины прожиточного минимума уменьшится с 18,3% в 2018 году до 16,3% в 2024 году.

Важную роль в реализации программы будет играть недавно созданный Высший экономический совет Чувашии. Среди его приоритетов — взаимная интеграция бизнеса, власти и науки. Как сказал на первом заседании Совета Главы республики Олег Николаев, «главная задача – не раскачиваясь, приступить к разработке конкретных решений по изменению инвестиционного климата, реализации конкретных проектов. Мы должны взаимодействовать с нашими представителями в Госдуме, Совете Федерации, диаспорами с тем, чтобы вырабатывать государственную политику, в том числе в области развития малого и среднего бизнеса, в иных сферах».

Высший экономический совет возглавляет Председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.