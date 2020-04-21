Как в кризис сохранить накопления

На биржу — с надежным проводником

Народ беспокоится… Одни с учетом последних веяний вкладывают свои сбережения в гречку и макароны. Другие, боясь потерять честно заработанное и не прельстившись банковскими процентами по вкладам, проторили дорожку в обменники — покупают на ослабевший рубль иностранную валюту.

Третьи нацелились на акции. «Кризис в мировой экономике можно рассматривать как интересную инвестиционную идею со средне- и долгосрочным горизонтом. Акции сильно подешевели, а когда паника уляжется, они обязательно вырастут в цене*. Инвесторам, располагающим свободными ресурсами (кроме краткосрочных и заемных), можно присмотреться к приобретению значительно подешевевших бумаг, прежде всего крупнейших компаний («голубых фишек»), выплачивающих дивиденды», — советует Татьяна Андреева, директор инвестиционной компании «Гофмаклер», 27 лет работающей и эффективно зарабатывающей на финансовых рынках.

Да и валютные операции лучше проводить через инвестиционную компанию. А на бирже покупать на рубли доллары или евро можно по более выгодному курсу, чем в обменниках. И продавать также с минимальным спрэдом, то есть разницей. Сравним. Курс продажи самой ходовой иностранной валюты в обменниках отличается от курса покупки обычно не менее чем на два рубля. Например, доллар там продается по 79 руб., а покупается по 77 руб. Если же действовать через инвесткомпанию, разница минимальная, всего в несколько копеек. Допустим, продажа — по 74 руб., покупка — по 73,8 руб.

Чтобы стать клиентом инвесткомпании, необходимо завести индивидуальный инвестиционный счет (для сделок с ценными бумагами) или брокерский счет (для валютных операций). Тем самым открывается доступ на биржу, соответственно в фондовую и валютную секции.

Банковским переводом клиент вносит на свой брокерский счет определенные средства и принимает решение: либо он действует самостоятельно, лично выбирая подходящий момент для покупки валюты, акций, что легко осуществляется по современным дистанционным каналам. Или же передает свой счет в доверительное управление инвесткомпании, и она принимает решения по купле-продажи активов, стремясь максимизировать доход клиента при минимальном риске.

«Наша компания может помочь людям распорядиться их накоплениями так, чтобы они становились капиталом, принося двухканальный эффект — прирост стоимости и дивидендный поток», — подчеркивает Татьяна Андреева. К тому же дивиденды можно реинвестировать, купив на них акции, которые вновь принесут дивиденды. Доход на доход — и со временем человек сформирует довольно «кругленькую» сумму.

А вот типичная история одного из постоянных клиентов «Гофмаклера». Ирина, работает медсестрой в Новочебоксарске: «К началу кризиса 2008 года скопила, по моим меркам, большую сумму денег, и мне хотелось с толком ими распорядиться**. О «Гофмаклере» слышала, но никогда инвестициями не интересовалась. А тут решилась. Опытный сотрудник объяснил, что когда на рынке паника, нужно «покупать» сильные компании. Паника уляжется — они обязательно вырастут в цене. По его совету в декабре 2008 года на все сбережения купила акции «Сбербанка» и «Газпрома». К ноябрю 2010 года, опять же по совету сотрудников компании, продала их. На полученные деньги купила новенькую «Тойоту», чтобы на своей машине путешествовать по России. С того времени периодически обращаюсь в «Гофмаклер». Вот и сейчас хочу прикупить акций. Думаю, опять года через два продать их и построить уютный домик на дачном участке».

Прекрасные поводы начать инвестировать уже сегодня, но как быть, соблюдая последние требования, связанные с посещением общественных мест? В «Гофмаклере» рекомендуют воспользоваться дистанционными сервисами: очень многие торговые операции можно совершать с компьютера посредством торгового терминала ИТС-фонды или с мобильного телефона андроид через программу ИТС-нано. Открыть индивидуальный инвестиционный счет и/или брокерский счет можно онлайн на сайте www.gofmakler.ru

Инвестиционная компания «Гофмаклер»:

Телефон/факс: (8352) 220-220, 220-221.

Сайт: www.gofmakler.ru

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* Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

** История реальная, публикуется с согласия клиента.

ООО «Гофмаклер». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 021-06205-100000, выдана ФСФР России 05.09.2003 г. (без ограничения срока действия). Реклама.