Федерация гиревого спорта Чувашии проводит онлайн-соревнование по силовому многоборью

В условиях всеобщего карантина Федерация гиревого спорта Чувашии при поддержке регионального Минспорта запустила онлайн-соревнования по силовому многоборью «Соревнуйся дома», участниками которых может стать любой желающий в возрасте от 12 лет и старше. Для этого нужно в домашних условиях выполнить на время комплекс несложных силовых упражнений (подробности — на сайте Минспорта), снять на видео и прислать его до 30 апреля на адрес электронной почты главного судьи соревнования тренера Бориса Глинкина. Победителей определят в 9 возрастных группах. Результаты будут опубликованы 1 мая на странице Федерации гиревого спорта в социальной сети ВКонтакте. На сегодня свое участие уже подтвердили представители девяти регионов страны.