Более 7 тысяч жителей Чувашии уже поменяли бумажную трудовую книжку на электронную

Как уже сообщала «СЧ», такие электронные книжки введены в стране с 1 января этого года. Обязательными они станут для тех, кто впервые устроится на работу в 2021 году. Для тех же, кто работает сейчас, переход к новому цифровому формату носит добровольный характер, напоминают в Отделении Пенсионного фонда РФ по Чувашии. Каждому работающему гражданину нужно будет до конца декабря подать заявление в отдел кадров о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной версии. Но многие сотрудники определились с выбором уже к апрелю.