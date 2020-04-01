Недоукомплектованные чебоксарские детсады готовы принять и годовалых малышей

Как уже сообщала «СЧ», в Чебоксарах до 25 апреля принимаются документы для комплектования групп в детских садах. Планируется, что около 7,5 тысячи ребят в возрасте от 1,5 до 3 лет летом этого года смогут поступить в ДОУ, отметили вчера на планерке в администрации города. Самая высокая потребность в садиках — в Калининском районе, наименьшая — в Московском: из-за отсутствия очередности детей в возрасте от полутора лет, некоторые детсады района готовы принимать и годовалых малышей. Но не все родители готовы отдать таких крох в садик, и 13 ДОУ могут остаться недоукомплектованными. В то же время в детсадах, построенных в новых микрорайонах, спрос превышает количество мест.

В связи с эпидемиологической обстановкой прием заявлений в детсады на новый учебный год осуществляется дистанционно. Копии документов предоставляются с помощью электронной почты, мессенджеров, а также через Единый портал госуслуг.