На планерке врио Главы обсудили празднование Дня Победы и возобновление работы парикмахерских

Ситуация с коронавирусом «пока развивается в достаточно тревожном ключе», констатировал врио Главы Чувашии Олег Николаев на вчерашней еженедельной правительственной планерке. Слаженно и ответственно работают все службы, под наблюдением находятся более 1300 человек. Количество заболевших с подтвержденным диагнозом ежедневно колеблется в пределах 25–30 человек.
Поручение. Минэкономразвития республики и администрациям муниципалитетов в течение трех дней разработать механизм возобновления работы предприятий по ряду направлений.
Нагрузка на медиков идет пока по возрастающей. Поэтому все предпринятые ограничительные меры должны оставаться и жестко соблюдаться, призвал Олег Николаев. Вся контрольная работа тоже должна вестись неукоснительно. Прежде всего это касается введения электронных пропусков для автотранспорта. С 21 апреля, как доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов, такой режим вводится для пассажирского автотранспорта на межмуниципальных маршрутах пригородного сообщения.
Цель введения электронных пропусков — контроль за пассажирскими перевозками в пригородном сообщении и пресечение нелегальных перевозок. Для получения пропуска необходимо пройти регистрацию на сайте propusk.cap.ru на Портале органов власти Чувашской Республики. Документ, который нужно распечатать и предъявлять на бумажном носителе, будет действовать до 30 апреля 2020 года.
На прошлой неделе обсуждался вопрос о возобновлении работы предприятий некоторых видов деятельности, в частности, парикмахерских. Но, конечно, с полным и строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, подчеркнул врио Главы. Если станет видно, что ситуация контролируема, в ближайшие дни будет принято разрешительное решение. В целом же режим самоизоляции в республике сохраняется до 30 апреля, сказал Олег Николаев.
Поручение. Необходимо пересмотреть формат и сроки проведения мероприятий, приуроченных ко Дню Победы.
Людей интересует, как будет праздноваться юбилей с учетом ситуации. Очевидно, что значительная часть мероприятий не будет проводиться в первоначальном формате, отметил врио Главы. Поэтому вице-премьеру Алле Салаевой поручено определить этот перечень и организовать его доведение до граждан. Надо активно использовать дистанционные технологии при проведении данных мероприятий.
Вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Иван Моторин доложил об итогах социально-экономического развития республики за первый квартал. Индекс промышленного производства составил 108%, сельскохозяйственного — 102,6%, товарооборота — 107,8%. Номинальная средняя зарплата выросла на 8%, реальная — на 6,4%.
По данным Ивана Моторина, в апреле от ограничительных мер уже заметно пострадали предприятия, оказывающие бытовые, туристские, медицинские платные услуги, гостиницы, санаторно-курортные организации, культурные учреждения. В марте по отношению к декабрю 2019 года инфляция составила 0,9%, не превысив среднероссийский показатель.
По докладу вице-премьера — и.о. министра финансов Михаила Ноздрякова, доходы республиканского бюджета за первый квартал составили 14,8 млрд рублей, расходы — 10,2 млрд. Бюджет исполнен с профицитом. «В доходной части бюджета практически по всем направлениям отмечается рост. Расходы по итогам I квартала по республиканскому бюджету выросли на 1 млрд 567 млн рублей, практически 80% роста произошло по направлениям расходов социальной сферы», — отметил Михаил Ноздряков.
«Понятно, что все цифры, которые мы видим, это без учета влияния текущей экономической ситуации. Она будет кардинально меняться, в связи с этим мы должны работать на то, чтобы, невзирая на грядущую сложную ситуацию, запускались новые проекты. Только таким образом мы можем нивелировать, с одной стороны, текущее снижение и, с другой стороны, обеспечить будущее развитие», — подчеркнул Олег Николаев.
Сказано — сделано
Минспорт представил стратегию
Врио Главы республики не так давно давал поручение каждому органу исполнительной власти разработать стратегию своего развития. На вчерашней планерке ее представил и.о. министра физической культуры и спорта Василий Петров.
Как отметил Олег Николаев, данный документ должен отражать концепцию движения ведомства. Что ему необходимо делать, каким образом взаимодействовать с коллегами на республиканском и муниципальном уровнях.
Стратегия развития физкультуры и спорта Чувашии разработана на период до 2024 года. При подготовке документа учтены пожелания врио Главы, высказанные на рабочих встречах. Стратегия предусматривает достижение пяти ключевых показателей, по исполнению которых оценивается работа региона в спортивной отрасли. При этом необходимы принципиально новые меры ее поддержки. Минспорт Чувашии определил как тактические, так и стратегические цели.