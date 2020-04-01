На планерке врио Главы обсудили празднование Дня Победы и возобновление работы парикмахерских

Ситуация с коронавирусом «пока развивается в достаточно тревожном ключе», констатировал врио Главы Чувашии Олег Николаев на вчерашней еженедельной правительственной планерке. Слаженно и ответственно работают все службы, под наблюдением находятся более 1300 человек. Количество заболевших с подтвержденным диагнозом ежедневно колеблется в пределах 25–30 человек.

Поручение . Минэкономразвития республики и администрациям муниципалитетов в течение трех дней разработать механизм возобновления работы предприятий по ряду направлений.

Нагрузка на медиков идет пока по возрастающей. Поэтому все предпринятые ограничительные меры должны оставаться и жестко соблюдаться, призвал Олег Николаев. Вся контрольная работа тоже должна вестись неукоснительно. Прежде всего это касается введения электронных пропусков для автотранспорта. С 21 апреля, как доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов, такой режим вводится для пассажирского автотранспорта на межмуниципальных маршрутах пригородного сообщения.

Цель введения электронных пропусков — контроль за пассажирскими перевозками в пригородном сообщении и пресечение нелегальных перевозок. Для получения пропуска необходимо пройти регистрацию на сайте propusk.cap.ru на Портале органов власти Чувашской Республики. Документ, который нужно распечатать и предъявлять на бумажном носителе, будет действовать до 30 апреля 2020 года.

На прошлой неделе обсуждался вопрос о возобновлении работы предприятий некоторых видов деятельности, в частности, парикмахерских. Но, конечно, с полным и строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, подчеркнул врио Главы. Если станет видно, что ситуация контролируема, в ближайшие дни будет принято разрешительное решение. В целом же режим самоизоляции в республике сохраняется до 30 апреля, сказал Олег Николаев.

Поручение . Необходимо пересмотреть формат и сроки проведения мероприятий, приуроченных ко Дню Победы.

Людей интересует, как будет праздноваться юбилей с учетом ситуации. Очевидно, что значительная часть мероприятий не будет проводиться в первоначальном формате, отметил врио Главы. Поэтому вице-премьеру Алле Салаевой поручено определить этот перечень и организовать его доведение до граждан. Надо активно использовать дистанционные технологии при проведении данных мероприятий.

Вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Иван Моторин доложил об итогах социально-экономического развития республики за первый квартал. Индекс промышленного производства составил 108%, сельскохозяйственного — 102,6%, товарооборота — 107,8%. Номинальная средняя зарплата выросла на 8%, реальная — на 6,4%.

По данным Ивана Моторина, в апреле от ограничительных мер уже заметно пострадали предприятия, оказывающие бытовые, туристские, медицинские платные услуги, гостиницы, санаторно-курортные организации, культурные учреждения. В марте по отношению к декабрю 2019 года инфляция составила 0,9%, не превысив среднероссийский показатель.

По докладу вице-премьера — и.о. министра финансов Михаила Ноздрякова, доходы республиканского бюджета за первый квартал составили 14,8 млрд рублей, расходы — 10,2 млрд. Бюджет исполнен с профицитом. «В доходной части бюджета практически по всем направлениям отмечается рост. Расходы по итогам I квартала по республиканскому бюджету выросли на 1 млрд 567 млн рублей, практически 80% роста произошло по направлениям расходов социальной сферы», — отметил Михаил Ноздряков.

«Понятно, что все цифры, которые мы видим, это без учета влияния текущей экономической ситуации. Она будет кардинально меняться, в связи с этим мы должны работать на то, чтобы, невзирая на грядущую сложную ситуацию, запускались новые проекты. Только таким образом мы можем нивелировать, с одной стороны, текущее снижение и, с другой стороны, обеспечить будущее развитие», — подчеркнул Олег Николаев.