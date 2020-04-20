В пасхальных богослужениях приняли участие около 3700 человек

Праздник Пасхи люди смотрели по телевизору, но некоторые прихожане все-таки собрались в храмы

В пасхальных богослужениях, проходивших в эти выходные в храмах республики, приняли участие около 3700 человек. Тогда как в предыдущие годы число прихожан, собиравшихся в церквях на Пасху, доходило до 29 тысяч. Уменьшить количество людей, участвовавших в богослужениях, удалось благодаря совместной работе органов власти республики и Чувашской митрополии, подчеркнул на еженедельной планерке врио Главы Чувашии Олег Николаев.

«Мы с вами предприняли ряд организационных мер с тем, чтобы службы в храмах прошли в закрытой форме с минимальным количеством посетителей, — отметил он. — Выражаю огромную благодарность и признательность митрополиту Чебоксарскому и Чувашскому Варнаве, епископам республики, которые пошли навстречу и утвердили такой формат проведения мероприятий».

Также врио Главы Чувашии поблагодарил сотрудников правоохранительных органов, которые в праздничные дни обеспечивали охрану общественного порядка.

Стражам порядка, волонтерам, священнослужителям и всем прихожанам, кто откликнулся на призыв оставаться дома в праздник Пасхи, сказал спасибо на своей странице в Инстаграме и глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков. «Праздничные службы обычно посещают свыше 10 тысяч человек, — написал он. — Лично объезжал ночью храмы, требования по безопасности были соблюдены, прихожан было около 10% от вместимости».

И утром в чебоксарских храмах по сравнению с прежними пасхальными праздниками было пустынно. Однако самые бесстрашные прихожане все же пришли в церкви. Среди тех, кого фотокорреспондент «СЧ» увидел в воскресенье у Храма Новомучеников и исповедников Российских, были и дети, и те, кому далеко за 65 лет…

Напомним, НТРК Чувашии организовала прямую трансляцию Пасхального богослужения, проходившего в Покровско-Татианинском соборе Чебоксар. По данным телерадиокомпании на всех ресурсах – в телеэфире, на Ютубе и по радио — ее посмотрели и послушали более 20 тысяч человек.

Фото Олега Мальцева