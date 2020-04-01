В Чебоксарах началось комплектование детских садов на новый учебный год

Проходит оно дистанционно. Списки детей, которым предоставят место в детском саду, будут сформированы до 25 апреля, сообщают в столичном управлении образования. Затем в срок по 15 мая администрации садиков по телефону оповестят родителей о том, что их чадо попало в список. Отсканированные документы мамам и папам нужно будет направить на электронную почту детсада или через мессенджеры.
Опубликовано: 17 апреля 2020 г.
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