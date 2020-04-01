Дорога к Батыревской начальной школе будет построена

Не успел 14 апреля выйти номер «СЧ» о прошедшей в стенах редакции прямой линии с прокуратурой, как получило продолжение обращение из Батырево. Местная жительница посетовала на отсутствие асфальтированной дороги, ведущей к новой начальной школе по улице Табакова. Детям, пожаловалась она прокурорам, приходится месить грязь в стремлении к знаниям.

И вот на электронный почтовый ящик «Советской Чувашии» уже пришло письмо из администрации Батыревского района. В официальной бумаге сообщается, что строительство автомобильной дороги по улицам К. Маркса и А.П. Табакова в Батырево, которая ведет к начальной школе, Министерством транспорта и дорожного хозяйства республики запланировано на 2020, 2021 и 2022 годы. Сегодня уже готов проект, заказчиком, организацией «Чувашупрдор», ведутся конкурсные процедуры. По телефону «СЧ» пояснили, что с прошлого года улица Табакова покрыта щебнем. Также добавили: весь запланированный для ремонта участок большой, поэтому ремонт и будет проходить в несколько этапов, дорогу перед школой приведут в надлежащий вид в первую очередь.