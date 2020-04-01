Коллектор очистных сооружений в Вурнарах запустят в ноябре

Качество воды — качество жизни

В Вурнарах активными темпами строится современный коллектор канализации с очистными сооружениями, который будет обслуживать поступающие сточные воды от населения и предприятий поселка. Объект сметной стоимостью более 406 млн рублей возводится в рамках регионального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». С вводом его в эксплуатацию в разы снизятся объемы загрязненных стоков в приток Волги, а поселок получит надежную систему водоочистки.

Строительство объекта началось в Вурнарах в августе прошлого года. Его производительность составит 1800 кубометров в сутки. На возведение коллектора выделяются деньги как из федерального, так и регионального бюджетов: в прошлом году подрядчик, «ПМК-8», выполнил работы на 230 млн рублей, в этом году на них предусмотрено 176 млн рублей.

Как сообщают в Минприроды Чувашии, по состоянию на апрель готовность объекта составляет 70%: завершена прокладка труб канализационной сети в северной части поселка. Сейчас ведется прокладка труб в южной части поселка, монтаж оборудования, колодцев, устройство павильона под технологическое оборудование, идет обратная засыпка емкостей. Перед строителями также стоит задача выполнить электроснабжение канализационно-насосной станции.

КСТАТИ Как отмечают в Минприроды Чувашии, реализация мероприятий федерального проекта «Оздоровление Волги» позволит сократить к концу 2024 года объемы неочищенных стоков, сбрасываемых в реку Волгу, в три раза. А это положительно скажется на сохранении благоприятной окружающей среды и качестве нашей жизни.

Работы выполняются строго по графику, а объект будет сдан в срок — новые очистные сооружения в Вурнарах заработают в ноябре этого года, доложили на прошлой неделе врио Главы Чувашии Олегу Николаеву на совещании по строительству этого важного объекта. Строительство очистных в поселке руководитель республики взял на контроль. Подчеркнув важность введения в эксплуатацию этого объекта для региона, он отметил: «Каждый проект, который реализуется в рамках нацпроектов, — это не только хорошие инвестиции, но и реальные изменения в качестве жизни наших жителей».

Он также обратил внимание, что уже сейчас необходимо решать вопросы дальнейшей эксплуатации сооружений. Так, всем предприятиям и организациям поселка поручили довести свои стоки до нормативных значений — прежде чем сбросить в центральную канализацию, сточные воды должны обрабатываться в локальных очистных сооружениях. Контроль за исполнением этой работы поручен республиканским органам власти.

Фото cap.ru:

Современные очистные сооружения заработают в Вурнарах к концу года.