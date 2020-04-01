В Чувашии 34 тысячи детей получат дополнительные пособия по 5000 рублей

В условиях пандемии государство системно обеспечивает поддержкой слабозащищённые категории граждан. В частности, по инициативе Президента РФ Владимира Путина семьям, имеющим право на федеральный материнский капитал, будут предоставляться ежемесячные выплаты на детей в возрасте до трех лет в размере 5 тысяч рублей.

Пособие назначается на каждого ребенка, не достигшего трехлетнего возраста. Если в семье несколько детей этого возраста, например, растут близнецы, то общий размер выплаты составит 10 тысяч рублей в месяц – по 5 тысяч рублей на каждого ребенка.

Средства на дополнительную меру поддержки будут направлены из федерального бюджета. Деньги будут выплачиваться за период с апреля по июнь, при этом обратиться за выплатой можно будет до 1 октября, но только при условии, что право на выплату возникло до 1 июля.

«В республике эту меру поддержки получат 9,9 тысяч семей, в которых воспитывается 34 тысячи детей до трех лет. Хочу отметить, что новую выплату смогут получить и те семьи, кто уже воспользовался средствами материнского капитала, и те, чье право на материнский капитал возникнет в течение этих трех месяцев. Обратиться за средствами можно в электронном виде через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации или на портале gosuslugi.ru», – отмечает министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова.

Новое пособие не облагается налогом и не учитывается в качестве дохода при назначении других мер поддержки.