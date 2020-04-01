Олег Николаев подписал указ о новых ежемесячных выплатах на детей от 3 до 7 лет

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев подписал указ о назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трёх до семи лет включительно. Документ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

До конца мая Кабинет Министров Чувашской Республики утвердит порядок и условия предоставления нового пособия.

Размер выплаты составит 50% от установленной величины прожиточного минимума для детей за второй квартал предыдущего года. В Чувашии эта сумма составит 4770 рублей.

По прогнозным данным Минтруда Чувашии, в республике выплаты будут получать порядка 38 тысяч детей.

За назначением ежемесячной денежной выплаты можно будет обратиться в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг или подать заявление через единый портал государственных и муниципальных услуг. При этом гражданам не потребуется предъявлять документы, которые отделы социальной защиты смогут получить электронно в соответствующих структурах.

Напомним, дополнительные выплаты своим указом от 20 марта ввел Президент Российской Федерации Владимир Путин. Они предоставляются, если размер среднедушевого дохода семьи ниже прожиточного минимума на душу населения за 2 квартал предыдущего года (9538 рублей).

Опубликовано: 10 апреля 2020 г.


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