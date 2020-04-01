Представители банков рассказали о сложностях работы в условиях пандемии

Разберутся и с графиком, и с каникулами

В каком режиме работают банки, широко ли используются клиентами удаленные сервисы? Поступают от них заявки на кредитные каникулы? Обращается ли малый и средний бизнес за беспроцентными кредитами на зарплаты сотрудников, как предусмотрено антикризисной федеральной программой?

Эти вопросы в ходе видеосовещания обсуждали с вице-премьером – и.о. министра финансов Чувашии Михаилом Ноздряковым руководители ведущих банков, представленных в республике.

— В период кризиса 2008-2009 годов я работал в банке, многие сложности мы тогда преодолевали. Но сейчас ситуация совсем нестандартная, — прокомментировал Михаил Геннадьевич итоги совещания. – С одной стороны банки должны обеспечить безопасность своих сотрудников, с другой — учитывая все ограничения, наложенные санитарными врачами, обслуживать клиентов. Не должны остановиться выплаты зарплат, пенсий, социальных пособий.

Многие банки представлены на нашей территории филиалами, дополнительными офисами, дирекциями, их деятельность зачастую зависит от решений головных офисов. Мы специально интересовались, какие у них есть сегодня проблемы, ограничения. Конечно, мы рассмотрим просьбу банка, чтобы он мог полноценно работать. (Руководитель одного из банков сообщил, что дежурные офисы не выдерживают клиентского наплыва. Но, следуя инструкциям головного, московского начальства, вернуться к прежнему, «допандемическому» графику работы можно только заручившись разрешением республиканской власти. — Авт.)

Очень серьезная проблема, по крайней мере, со слов руководителя другого филиала, что автоматическая пролонгация не происходит, и с людей требуют документы. Это непонятно. (Имеется в виду предоставление кредитных каникул заемщикам-физическим лицам, пострадавшим от пандемии коронавируса: заболевшим, лишившимся работы. – Авт.) Мы разберемся, почему такое происходит и постараемся поспособствовать решению вопроса. Требование закона таково: заемщик может обратиться за кредитными каникулами и сразу получить их. Люди находятся на самоизоляции, у них нет возможности собрать для банка документы, а иногда и прийти в банк. В законе написано, что при обращении через онлайн-сервисы или по телефону банк обязан дать гражданину отсрочку по кредиту. А тот в течение 90 дней должен предоставить документы. Другое дело, если к концу этого периода он их не соберет. Тогда стороны возвращаются в исходное положение, и заемщик обязан уплатить не только основную сумму долга и проценты, но и штрафы, пени за просрочку.

Весьма актуален вопрос по поддержке малого бизнеса. Я сейчас услышал позитивную информацию о том, что банки параллельно с государственными мерами поддержки запускают собственные программы по реструктуризации задолженности.