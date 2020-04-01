На нарушителей режима самоизоляции составляют протоколы и берут объяснительные

Как уже сообщала «СЧ», в Чебоксарах начались рейды по проверке соблюдения жителями режима самоизоляции. В среду в разных районах города нарушителей выявляли шесть мобильных патрулей. Представители органов исполнительной власти, чиновники городской администрации и сотрудники МВД по Чувашии интересовались у чебоксарцев, почему они находятся на улице без уважительной причины. Прохожим объясняли, что за нарушение предусмотрены штрафы — соблюдать самоизоляцию обязаны все жители. Указ об этом подписал врио Главы Чувашии Олег Николаев.

По итогам рейда в Чебоксарах составили 11 протоколов и 6 актов, у нарушителей взяли 25 объяснительных. Такие рейды будут продолжаться ежедневно до особого распоряжения, обозначил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.