На нарушителей режима самоизоляции составляют протоколы и берут объяснительные

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Как уже сообщала «СЧ», в Чебоксарах начались рейды по проверке соблюдения жителями режима самоизоляции. В среду в разных районах города нарушителей выявляли шесть мобильных патрулей. Представители органов исполнительной власти, чиновники городской администрации и сотрудники МВД по Чувашии интересовались у чебоксарцев, почему они находятся на улице без уважительной причины. Прохожим объясняли, что за нарушение предусмотрены штрафы — соблюдать самоизоляцию обязаны все жители. Указ об этом подписал врио Главы Чувашии Олег Николаев.

По итогам рейда в Чебоксарах составили 11 протоколов и 6 актов, у нарушителей взяли 25 объяснительных. Такие рейды будут продолжаться ежедневно до особого распоряжения, обозначил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Опубликовано: 10 апреля 2020 г.


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