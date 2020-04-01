Главная улица Новочебоксарска готовится к заключительному этапу реконструкции

Преобразится улица Героя

На главной улице города идет подготовка к заключительному этапу реконструкции: рабочие убирают старый бордюрный камень, КамАЗы завозят необходимые материалы.

Напомним, улица Вячеслава Винокурова — центральная в Новочебоксарске. Она названа в честь знаменитого танкиста, Героя Советского Союза и участника трех войн. Как рассказывают источники, во время финской войны в одном из сражений на Карельском перешейке его машина подорвалась на мине. Вячеславу Петровичу ампутировали ногу, но он не сдался — уже в госпитале начал тренироваться ходить. И добился того, что снова сел в танк…

Реконструкция этой улицы началась несколько лет назад и была разделена на четыре этапа. В ходе четвертого, завершающего, этапа, по данным администрации города, будет отремонтирована часть от перекрестка с улицей Пионерской до улицы Воинов-интернационалистов. Работы идут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги России».

На участке протяженностью более километра выполнят фрезерование, заменят бортовой камень, уложат асфальтобетон. Кроме того, тут отремонтируют ливневую канализацию, прилегающие тротуары, посадочные площадки, а затем нанесут разметку. Все работы подрядчик обещает завершить до сентября этого года.

СПРАВКА «СЧ» Звание Героя Советского Союза Вячеславу Винокурову было присвоено 25 октября 1938 года за героизм, проявленный в боях у озера Хасан (серия столкновений в 1938 году между Японской императорской армией и РККА). В Великую Отечественную войну с октября 1941 года подполковник Винокуров командовал 200-й отдельной танковой бригадой, входившей в состав 6-го танкового корпуса. 30 ноября 1942 года он погиб в бою в районе деревни Киткино Сычевского района Смоленской области. Похоронен на военном кладбище в Сычевке.

Фото cap.ru

Героя Советского Союза Вячеслава Винокурова в Новочебоксарске помнят и чтят. Жаль только, что в этот красивый плакат закралась небольшая ошибка в отчестве знаменитого танкиста.