Крупные торговые центры просят включить их в список наиболее пострадавших от пандемии

Арендодатели торговых площадей надеются на преференции

«Надо существенно уменьшить ставку налога на недвижимость и землю за 2020 год, вплоть до обнуления». «Могут ли магазины, торгующие непродовольственными товарами (стройматериалами, сантехникой, обоями) работать, если они находятся на территории торгового комплекса и представляют собой уличные павильоны площадью не более 120 кв. метров с отдельными входами?» Масса вопросов и предложений поступила в ходе видеосовещания врио Главы Чувашии Олега Николаева с представителями крупных торговых комплексов Чебоксар и Новочебоксарска.

Они не занимаются непосредственно торговлей, а сдают для нее площади малому бизнесу, то есть пока не относятся к особо пострадавшим с точки зрения федерального перечня. Но хотели бы попасть в их число. Наша деятельность приостановлена, заявляли некоторые и предлагали включить торговую недвижимость республики в тот самый список.

Но не все так просто. «Ряд отраслей не попал в этот перечень и сегодня они подают сигналы, — отвечал вице-премьер – министр экономического развития и имущественных отношений Иван Моторин. — В ближайшие дни мы проведем со всеми торговыми центрами работу, выявим, какие у вас потери, какие угрозы. Затем подготовим предложения, которые от имени врио Главы Чувашии будут направлены в адрес первого вице-премьера Правительства России Андрея Белоусова, возглавляющего Правительственную комиссию по повышению устойчивости развития российской экономики».

Врио Главы Чувашии Олег Николаев напомнил, что разрешена работа точек общей площадью менее 500 кв. метров, торгующих непродовольственными товарами первой необходимости (составлен список из 25 наименований, включающий санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности, детские средства гигиены, садово-огородный инвентарь). А про торговые центры сказал, что они «являются самой неконтролируемой зоной, где мы не можем обеспечить безопасность граждан. Концентрация людей на территории этих объектов довольно плотная, и, если инфекция туда попадет, она может очень быстро распространиться. Это заставляет принимать превентивные меры, прошу отнестись к ним с пониманием. В ближайшее время мы не можем пойти на то, чтобы торговые центры возобновили свою деятельность»

Под занавес дистанционного общения врио Главы обратил внимание крупных торговых арендодателей на очень важный нюанс: наряду с просьбами о послаблениях для самих себя им неплохо бы задуматься о поддержке предпринимателей, арендующих у них площади.

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