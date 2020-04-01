Муниципальные парковки в Чебоксарах останутся бесплатными до 30 апреля

Об этом сообщается на официальном сайте администрации чувашкой столицы. Это решение было принято председателем городского оперативного штаба по предупреждению коронавирусной инфекции, главой администрации Чебоксар Алексеем Ладыковым. При этом действие приобретенных ранее абонементов (на месяц и год) будет продлено на количество нерабочих дней. С зонами платных парковок можно ознакомиться на сайте chebparking.ru или в мобильном приложении Ruparking.