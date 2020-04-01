В Чебоксарах полицейский обезвредил вооруженного хулигана, угрожавшего жене убийством

Дебошир взялся за топор

Вернувшуюся домой жительницу города ждал сюрприз. Ее супруг, ранее состоявший на учете нарколога, вколол себе какое-то вещество и перестал контролировать свое поведение.

Застав мужа в агрессивном состоянии, женщина хотела уйти, но глава семьи забаррикадировал дверь. С ножом в руках он метался по квартире, швыряя на пол вещи и мебель. Горожанка с трудом дозвонилась до родственников, чтобы те вызвали полицию. Хорошо еще, что дома в этот момент не оказалось детей — они гостили у бабушки.

Открывать дверь следственно-оперативной группе дебошир не собирался, тогда полицейские приняли решение взломать ее. После того, как спасатели применили специальное оборудование, сотрудник уголовного розыска ОП № 1 столичного УМВД оказался лицом к лицу с вооруженным буяном. В одной руке тот держал нож, другой удерживал перепуганную жену. Оперативник молниеносным движением вырвал из рук чебоксарца потерпевшую и заслонил ее от разъяренного мужа, чтобы та смогла выйти из квартиры. Но в освободившуюся руку мужчина тотчас взял небольшой топор. Сдаваться без боя он явно не собирался. Убежав на кухню, хозяин квартиры включил все газовые конфорки, угрожая взрывом. Кухонную дверь заблокировал холодильником, но полицейский вместе с сотрудником МЧС прорвались внутрь. Оперативник выбил нож, провел боевой прием и надел на горожанина наручники. Только потом полицейский заметил, что при задержании поранился об осколки стекла, разбросанные по полу. Но необходимые на месте происшествия действия довел до конца.

В квартире был проведен тщательный осмотр с участием специально обученной собаки. Кроме шприца с остатками наркотического вещества, употребленного подозреваемым, других предметов и веществ, представляющих оперативный интерес, обнаружено не было.

В отделении полиции задержанный уже не буянил, уверял, что ни с кем не конфликтовал и не ругался — просто хотел поговорить с женой.

В отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 36-летнего горожанина возбуждено уголовное дело за угрозу убийством. Материалы в части незаконного лишения свободы человека направлены в следственный комитет для принятия процессуального решения.