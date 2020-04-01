Где в Чебоксарах купить маски (адреса магазинов, цены)

|
Наименование
|
Адрес, телефон
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Цена розн. на 03.04.2020
|
ТЦ «Покупилла», вход с торца
|
Эгерский бульвар, 20В
Тел.: 8-800-100-75-74
|
80 бязь, трик. 100
|
Фирменный магазин
«Трикотаж»
|
Калинина ул., 107
Тел.: 30-64-40
|
400 руб. за упаковку (5 шт.)
|
Спецодежда «Вилан»
|
Якимовская ул., 2
Тел.: 22-37-09
|
75
|
Фирменный магазин «Одежда»
|
Пирогова ул., 10
Тел.: 22-26-44
|
60 хлоп., 100 трик.
|
Фабрика «Кайсаров»
ИП Кайсаров Р.С.
|
Автозаправочный пр., 24
Тел.: 30-82-66
|
80
|
Магазины «MELADO»
|
1) М. Горького пр-т, 40/1
2) 9-й Пятилетки пр-т, 16/1
3) Калинина ул., 68
4) Ленина пр-т, 7
Тел.: 77-24-38
|
199-299 (за 2 шт).
399-499 за упаковку (4 шт.)
Опубликовано: 3 апреля 2020 г.
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