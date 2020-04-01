Где в Чебоксарах купить маски (адреса магазинов, цены)

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Наименование

Адрес, телефон

Цена розн. на 03.04.2020

ТЦ «Покупилла», вход с торца

Эгерский бульвар, 20В

Тел.: 8-800-100-75-74

80 бязь, трик. 100

Фирменный магазин

 «Трикотаж»

Калинина ул., 107

Тел.: 30-64-40

400 руб. за упаковку (5 шт.)

Спецодежда «Вилан»

Якимовская ул., 2

Тел.: 22-37-09

75

Фирменный магазин «Одежда»

Пирогова ул., 10

Тел.: 22-26-44

60 хлоп., 100 трик.

Фабрика «Кайсаров»

ИП Кайсаров Р.С.

Автозаправочный пр., 24

Тел.: 30-82-66

80

Магазины «MELADO»

1) М. Горького пр-т, 40/1

2) 9-й Пятилетки пр-т, 16/1

3) Калинина ул., 68

4) Ленина пр-т, 7

Тел.: 77-24-38

199-299 (за 2 шт).

399-499 за упаковку (4 шт.)
Опубликовано: 3 апреля 2020 г.


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