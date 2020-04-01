Со 2 апреля Почта России возобновляет работу в полном объеме

До этого, как уже сообщала «СЧ», с 30 марта отделения связи республики были закрыты для посетителей. Одной из причин возобновления работы называется то, что в малых населенных пунктах почтовые отделения нередко остаются единственным местом, где можно приобрести продукты и товары первой необходимости.

Вместе с тем в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора будет сокращено количество клиентов, которые могут одновременно находиться внутри отделения связи. Во время ожидания посетителям рекомендуют соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра.