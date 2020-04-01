Зооуголок «Ковчег» запускает экскурсии в соцсетях и на Youtube-канале

Экскурсии проведет павиан Кеша

В администрации чувашской столицы предлагают провести время самоизоляции с пользой и объявляют о старте проектов #ЧебоксарыПоДомам и #ЧебоксарыЧитаемДома. В рамках первого проекта в соцсетях и на ютуб-канале Детского парка имени космонавта Николаева запускаются экскурсии по зооуголку «Ковчег», знакомить зрителя с его обитателями будут директор парка и павиан Кеша. Продуктивно провести время можно также, участвуя в тематических турах «Спортивные разминки», «Учимся учиться удаленно». А чтобы поучаствовать в акции библиотек города #ЧебоксарыЧитаемДома, достаточно выложить фотографии с членами семьи, проводящими досуг за книгой. Кстати, оба проекта можно оценить на столичном портале «Открытый город».