Новости районов короткой строкой

О малой родине — в энциклопедии и фронтовых письмах

В ЧЕБОКСАРСКОМ РАЙОНЕ в Больших Катрасях с большим опозданием завершается строительство детского сада. Проблемный объект на днях посетил недавно утвержденный глава администрации района Николай Хорасев. В дошкольном учреждении идут косметические работы, устанавливается мебель, на территории садика идет уборка.

В МОРГАУШСКОМ РАЙОНЕ сообщают о выходе в свет «Энциклопедии Моргаушского района Чувашской Республики» (издана Чувашским книжным издательством). Народная книга составлена коллективом Центральной районной библиотеки. По словам литературоведа и поэта Виталия Станьяла, в ней сразу привлекают внимание циклы «Сельскохозяйственные артели, организованные в 1920-1930-х гг.», «Памятники и обелиски», «Храмы Моргаушского района». Замечательны серии статей об ансамблях, детских садах, об исчезнувших деревнях.

В УРМАРСКОМ РАЙОНЕ в этом году выделены средства на приобретение 13 благоустроенных квартир для детей-сирот, достигших 18-летнего возраста. На днях одной из жительниц района торжественно вручили ключи от новенькой квартиры.

В ПОРЕЦКОМ РАЙОНЕ к 75-летию Победы на сайте администрации района в баннере «2020 — Год памяти и славы» открылся раздел «Фронтовые письма». Здесь будут размещаться тексты писем фронтовиков — уроженцев Порецкой земли. Первой опубликована почтовая карточка Мити Бутяйкина, датированная 20 марта 1942 года и адресованная его родным в селе Напольное.

ШУМЕРЛЯ присоединилась к Всероссийской патриотической акции «Женское лицо Победы», которую проводит Совет женщин совместно с историко-краеведческим музеем. Акция посвящается подвигу всех женщин — участниц войны и тружениц тыла. Шумерлинцам предлагается до 6 мая прислать в музей старые фотографии из семейного архива или снимки сегодняшнего дня с памятных мероприятий.