«Дай карту — продукты купим»: мошенники пользуются ситуацией

Кому война с коронавирусом, а кому мать родна — непростой обстановкой в стране тут же поспешили воспользоваться аферисты.

Как сообщают в пресс-службе МВД по Чувашии 30 марта в Чебоксарах на улице 50 лет Октября идущей в магазин 34-летней горожанке преградили путь двое мужчин в марлевых масках. Незнакомцы напомнили женщине о режиме самоизоляции, любезно предложили помочь в покупке продуктов, и попросили для этого дать им банковскую карту или наличку. Бдительная чебоксарка наотрез отказалась от услуг «волонтеров» — тем более до магазина в процессе разговора она уже дошла.

Сейчас полицейские устанавливают личности аферистов и выясняют обстоятельства произошедшего. А в МВД по Чувашии просят сообщать о таких сомнительных предложениях по телефону 02 или 102 — с сотового телефона.