С апреля увеличатся социальные пенсии у неработающих и работающих пенсионеров

С 1 апреля пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные, будут повышены на 6,1 проц., сообщает республиканское отделение ПФР. Индексация коснется 26 тысяч жителей республики.

В основном это социальные пенсии, а также пенсии инвалидам и участникам войны, родителям погибших военнослужащих, лицам, пострадавшим от техногенных катастроф и некоторым другим категориям граждан. В повышенном размере эти виды пенсий будут выплачиваться всем получателям, независимо от трудовой занятости.

Размер повышения названных видов пенсий с 1 апреля ежегодно разный. Он зависит от темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Так, коэффициент текущего года почти в два раза выше инфляции и значительно превышает индексы за предыдущие два года: в 2019 году – 2%, в 2018 году – 2,9%.

В Чувашии пенсии по государственному пенсионному обеспечению выплачиваются 26 тысяч человек, из них 24,3 тысяч получают социальную пенсию. Она назначается в твердой сумме в зависимости от категории получателя. Так, размер пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы с апреля составит 13454,64 руб.

По данным отделения ПФР, в результате апрельской индексации ежемесячные расходы на выплату пенсий в республике увеличатся на 13,8 млн. руб., и составят 124,5 млн. руб.

Напомним, что социальные пенсии по старости назначаются, если у человека нет страхового стажа и пенсионных коэффициентов или их недостаточно для назначения страховой пенсии (если человек официально нигде не работал или работал очень мало). По новому пенсионному законодательству возраст выхода на пенсию по старости повышен на 5 лет, для женщины — до 65 лет, для мужчин — до 70-ти. Но поскольку повышение пенсионного возраста будет проходить поэтапно, в 2020 году на социальную пенсию по старости смогут выйти женщины в возрасте 61 год и 6 месяцев, мужчины — в 66 лет и 6 месяцев.