В Шумерле производят мобильные противоинфекционные госпитали

Шумерлинское специализированное предприятие готово поставить мобильные противоинфекционные госпитали в Латинскую Америку и Африку, сообщает пресс-служба Минэкономразвития республики.

Эпидемия коронавируса нацелила корпорацию, куда входит предприятие, на диверсифицикацию своей продукции. Заявки на модули поступают ежедневно. Состав таких отделений может варьироваться в зависимости от целей. В стандартной комплектации в течение суток госпиталь может оказывать квалифицированную медицинскую помощь до 300 больным.

При этом возможна госпитализация на срок до 30 суток порядка 30 человек. Но пропускная способность, число койко-мест, а также врачебных кабинетов можно увеличить до требуемого количества. Сейчас решаются вопросы о поставках продукции в зарубежные страны.