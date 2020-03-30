В Шумерле производят мобильные противоинфекционные госпитали

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineОдин комментарий

Шумерлинское специализированное предприятие готово поставить мобильные противоинфекционные госпитали в Латинскую Америку и Африку, сообщает пресс-служба Минэкономразвития республики.

Эпидемия коронавируса нацелила корпорацию, куда входит предприятие, на диверсифицикацию своей продукции. Заявки на модули поступают ежедневно. Состав таких отделений может варьироваться в зависимости от целей. В стандартной комплектации в течение суток госпиталь может оказывать квалифицированную медицинскую помощь до 300 больным.

При этом возможна госпитализация на срок до 30 суток порядка 30 человек. Но пропускная способность, число койко-мест, а также врачебных кабинетов можно увеличить до требуемого количества. Сейчас решаются вопросы о поставках продукции в зарубежные страны.

Опубликовано: 30 марта 2020 г.


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Один Ответ

  1. КАФ жив??? Вот это да. Хорошая новость

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