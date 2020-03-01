Продуктовые магазины продолжают работу, а продавцам измеряют температуру

Раз в несколько дней по утрам обслуживать в магазинах только пенсионеров — такой вариант рассматривают сейчас в одной из торговых сетей .

Ажиотаж спал, дефицита продуктов нет, рассказали сегодня представители торговых сетей Чувашии на встрече с заместителем председателя Кабмина республики — министром экономического развития и имущественных отношений Иваном Моториным.

Открывая совещание, министр призвал предпринимателей активнее обеспечивать бесперебойную поставку товаров. Те, в свою очередь озвучили за круглым столом свои пожелания и проблемы.

Так, директор чебоксарского филиала АО «Тандер» Игорь Кочубей попросил предусмотреть работу продовольственных магазинов в крупных торговых центрах в том случае, если эти центры прекратят работу. Иначе закрытие нескольких точек непременно скажется на ценах в других магазинах сети. Пожелание Кочубея Иван Моторин взял на карандаш.

Председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов рассказал, что в некоторые дни продажи в магазинах потребкооперации увеличились в три-четыре раза, соответственно, была и временная нехватка товара. Но каждый раз на следующий день все завозилось снова. Посетовал он и на то, что некоторые поставщики значительно повышают цены. «Да, были жалобы на «Юрму», — согласился вице-премьер, отметив, что сигнал передан на федеральный уровень, и, наверное, там и примут решение. «Предприятия питания «сядут», — переключился на тему общепита Павлов. По его словам люди стали отказываться от проведения праздников в столовых и кафе, и не хотелось бы оптимизировать бизнес, увольняя людей. «Активнее предлагайте доставку на дом», — подсказал в ответ Иван Моторин, добавив, что ведется работа для поддержания занятости.

Насколько чувствителен к любым продуктовый рынок, дала понять исполнительный директор местной сети магазинов «Санар» Лидия Рогальская. Так, после обращения Владимира Путина люди снова ринулись за тушенкой и крупами, как-никак, впереди неделя сидения по домам. Впрочем, местная сеть оказалась подготовленной, тушенки на складах запасено большое количество.

Замдиректора приволжского дивизиона «X5 Ритейл Групп» Тимур Баймуллин сообщил: проблем с продуктами в магазинах нет, чтобы обеспечить возросший спрос, сеть перешла на более крупные поставки. Правда, крупы приходится выкладывать на полки через день, и уже к вечеру или на следующий день они «вымываются». Чтобы такого не происходило, по внутреннему радио постоянно объявляется о наличии запасов на складах. Рассматривается и такой ход: два дня в неделю в утренние часы магазины сети будут работать только для пожилых. Подобным образом магазины постараются обезопасить наиболее уязвимую категорию граждан. Возможно, у касс появятся ограничительные ленты, чтобы отделить покупателей друг от друга. Кстати, по прогнозам Баймуллина, в торговых точках сети ожидается спад спроса. Если ажиотаж в Поволжье стартовал с Самары и Казани, то и снижение продаж началось в этих городах. Скоро спокойнее станет и в Чебоксарах.