Чувашстат спросит о доходах

Как живет российская семья?
Если в дверь к вам постучат незнакомые люди и попросят рассказать о себе — не удивляйтесь. Просто попросите предъявить документы. И если у них при себе удостоверение Чувашстата — все в порядке, это проводится очередное Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах.
Такие обследования проводятся во всех регионах страны регулярно. Они нужны, чтобы оценить роль оплаты труда, доходов от самостоятельной деятельности и т.д. в обеспечении материального благосостояния семей, отследить тенденции изменения доходов и уровня жизни населения, а также выяснить, насколько эффективны госпрограммы социальной поддержки.
В этом году в наблюдении во всех субъектах России примут участие 60 тысяч домохозяйств, адреса которых отобраны случайным образом. В Чувашии в опросе будут участвовать 576 домохозяйств, из них 336 в городах и 240 — в сельской местности.
СПРАВКА «СЧ»
В Чувашии выборочно будут обследованы домохозяйства в Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше, Алатыре, Шумерле, Цивильске и Ядрине, а также в Батыревском, Вурнарском, Ибресинском, Канашском, Комсомольском, Моргаушском, Урмарском, Чебоксарском, Цивильском и Ядринском районах.
Опросы респондентов будут проводить специально отобранные интервьюеры, работающие по контракту с Чувашстатом. Их снабдят специальными удостоверениями, действительными при предъявлении паспорта. Зато опросные листы интервьюеры будут заполнять со слов опрошенных, не требуя предъявления документов, подтверждающих правильность ответов. Информация, полученная в ходе опроса населения, является и используется только для формирования статистических данных в обобщенном виде, сообщает Чувашстат.