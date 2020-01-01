Библиотека меняется вместе с читателем

Туда можно будет прийти не только за книгой

Вот уже несколько месяцев в Чебоксарах не утихают разговоры о предстоящей оптимизации городских библиотек. А за несколько дней до нового года Алексей Ладыков подписал постановление о закрытии шести филиалов, не самых популярных у читателей. Как изменятся чебоксарские библиотеки уже в самом ближайшем будущем, на днях рассказала заместитель главы администрации по социальным вопросам Алла Салаева.

Место встречи — библиотека имени В. Чаплиной по улице Университетской — было выбрано не случайно. Именно с этого книжного дома в Чебоксарах начнут преобразовывать библиотеки в современные интеллектуальные центры: со скоростным Интернетом, электронным доступом к книжным ресурсам и оцифрованным газетам и журналам. Более комфортной для посетителей будет и сама библиотека.

На смену интерьеру, не менявшемуся десятилетиями, придет приятное глазу пространство — от фасада и прилегающей территории до внутреннего наполнения. Так, в библиотеке имени В. Чаплиной, как рассказала директор Объединения библиотек города Чебоксары Светлана Коледова, на месте нынешнего читального зала появится амфитеатр со сценой, в других помещениях — комната тишины, библиозвукотека (здесь ребята смогут сами создавать мультфильмы и буктрейлеры), коворкинг-зона, кафе, детская зона. Найдут применение даже длинному коридору — здесь создадут арт-холл, стены которого разрисуют дети.

Словом, прийти в такую библиотеку можно будет не только за книгой. Дискуссионные клубы, консультационные пункты, лектории, встречи с писателями — площадка станет точкой притяжения людей всех возрастов со всего микрорайона. Кроме того, добавила Светлана Коледова, в новой библиотеке и обслуживать читателей будут по-новому: они смогут воспользоваться популярным ресурсом «ЛитРес» по читательскому билету и заказывать книги с доставкой на дом, даже не посещая центр чтения. Проект модернизации, к слову, разрабатывали при участии федеральных экспертов, он уже получил положительную экспертизу Минстроя Чувашии.

Такие высокие «модельные стандарты» современным библиотекам предъявляет реализуемый в стране нацпроект «Культура», обозначила Алла Салаева. Одна из его главных задач — увеличение количества посетителей читален к 2024 году в два раза. Для этого в городе и реализуется программа модернизации библиотечной сети. В столице воплощать ее в жизнь будут поэтапно. И первый шаг в этом направлении — библиотека по улице Университетской. Уже в марте здесь начнут ремонт, приобретут новое оборудование: в бюджете на 2020 год на это заложено 10 млн рублей. Еще на 1,5 млн рублей из федерального бюджета закупили новые книги. Распахнет свои двери первая в городе модельная библиотека нового поколения в июне, к 100-летию Чувашской автономии.

Впрочем, как заверили журналистов, не все шесть готовящихся к закрытию малопосещаемых библиотек прекратят свое существование разом. Пока речь идет о библиотеке имени Марфы Трубиной в северо-западном районе. Как сообщила Алла Салаева, фонды филиала переведут в гимназию № 5 в микрорайоне «Волжский-3», а библиотекарям предложат работу в другом месте.

Такому решению, отметили в городской администрации, предшествовала большая аналитическая работа в течение нескольких последних месяцев: в каждой библиотеке проверили посещаемость, востребованность, состояние книжного фонда. К сожалению, результаты не порадовали: кое-где за книгами приходили всего несколько человек в день.

Переезд библиотеки в новую школу состоится уже в январе. И без посетителей она точно не останется. В школе обучаются 1100 человек, к тому же доступ к книгам и ресурсам получат все желающие. Такой пример в городе уже есть. В школе № 1 по улице Гладкова журналистам показали сразу две библиотеки: одну — для учеников начальных классов, другую — для всех остальных, в том числе для горожан. Просторные светлые помещения оборудованы всем необходимым — сюда в скором времени тоже переберутся книги из малопосещаемых библиотек.

ЦИФРЫ: 18 городских библиотек насчитывается в Чебоксарах. В них зарегистрировано 111 тысяч читателей.

Как рассказала директор школы Татьяна Николаева, в библиотеке готовы принимать всех желающих — при предъявлении на входе в школу паспорта. Ведь, по сути, это единственное место в новом большом микрорайоне, куда жители могут обратиться за книгой.

После обновления опыт «пилотной» библиотеки имени В. Чаплиной планируют распространить и на другие городские читальни. Поддержка домам книги будет оказана серьезная: только в этом году городу из бюджета республики выделили 5 млн рублей на покупку книг и периодических изданий. А на содержание библиотек в год модернизации направят 55 млн рублей, в прошлом году эта сумма составляла 48 млн рублей. «Мы один из немногих городов, где удалось сохранить библиотечную систему даже в самые сложные периоды», — подчеркнула Алла Салаева.

…Библиотечная реформа чем-то похожа на транспортную — она тоже вызвала неоднозначные мнения, сравнили на брифинге. «Если сейчас мы не примем решение и не будем делать библиотеки современными, а оставим такими, как есть — с отсутствием проводки, аварийным состоянием, холодными помещениями и старыми фондами — через десять лет вы туда вернетесь?» — прозвучала мысль.

Татьяна Градницева

Фото из архива редакции: Специалисты полагают, что современных детей в библиотеку пыльными полками не заманишь.