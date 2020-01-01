МИХАИЛ МИШУСТИН

Председатель Правительства Российской Федерации

«Благодаря макроэкономической стабильности и профицитному бюджету у нас имеются финансовые источники для реализации всех поставленных Президентом задач начиная уже с января этого года… Нужно так выстроить систему взаимодействия с регионами, чтобы люди своевременно получили новые выплаты, и важно довести до семей точную информацию о том, как они могут без проволочек получить помощь… Работа по национальным проектам должна быть форсирована. Президент не раз подчеркивал, что люди уже сейчас должны почувствовать реальные изменения к лучшему. Сейчас это происходит далеко не везде».