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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

МИХАИЛ МИШУСТИН
Председатель Правительства Российской Федерации

«Благодаря макроэкономической стабильности и профицитному бюджету у нас имеются финансовые источники для реализации всех поставленных Президентом задач начиная уже с января этого года… Нужно так выстроить систему взаимодействия с регионами, чтобы люди своевременно получили новые выплаты, и важно довести до семей точную информацию о том, как они могут без проволочек получить помощь… Работа по национальным проектам должна быть форсирована. Президент не раз подчеркивал, что люди уже сейчас должны почувствовать реальные изменения к лучшему. Сейчас это происходит далеко не везде».

Опубликовано: 17 января 2020 г.


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