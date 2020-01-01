Жители села Калинино своими силами очистили общественный колодец

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Построен он был на улице Ленина еще в 1980 годах. И по сей день им пользуются жители окрестных домов, в том числе и шести многоэтажек, расположенных неподалеку. Несмотря на то, что в этих домах есть центральное водоснабжение, колодезной водицей на селе люди все равно пользуются, во время отключения воды, для бани и для скотины.

Но в последнее время многие стали жаловаться на отсутствие воды в колодце. Некоторые связывают это с тем, что в прошлом году в районе выпало мало осадков — дескать, потому была истощена водоносная жила. Другие сетуют на захламление, колодец и впрямь много лет не чистили. Так или иначе, на общем собрании жители округи решили очистить дно колодца, и добровольцы нашлись, которые не побоялись взять инициативу в свои руки. Вот так сообща за новогодние выходные колодец привели в порядок. Но если и после таких мер уровень воды не поднимется, придется колодец углублять, говорят старожилы.

Опубликовано: 16 января 2020 г.


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