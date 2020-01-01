Ветераны спецназа «Русь» посетили родину погибшего товарища в Шемуршинском районе

Ветераны отряда специального назначения «Русь» навестили родину боевого товарища, Героя России Олега Долгова, погибшего при исполнении служебного долга на Северном Кавказе 16 января 1996 года.

В Шемуршу делегация из Ульяновска приехала в прошлые выходные. Сослуживцев уроженца села Шамкино встретили представители местной администрации и ветераны войн, проживающие в Шемуршинском районе. Все вместе возложили цветы к памятнику Олегу Долгову. Минутой молчания почтили память погибших в Чечне, и полились воспоминания — как о самом Олеге, так и о событиях во время прохождения спецназовцами службы на Северном Кавказе…

В 18 лет Олега призвали во внутренние войска, а после окончания срочной службы парень решил посвятить свою жизнь служению Отечеству и был зачислен в отряд специального назначения «Русь», где с честью прошел испытания на право ношения крапового берета. С 15 по 16 января 1996 года при проведении спецоперации по освобождению заложников в селе Первомайское, рядовой Долгов действовал в составе одной из штурмовых групп. Олег одним из первых закрепился на окраине села, обеспечив огневое прикрытие личного состава группы. В ходе боя уничтожил, забросав гранатами, одну из огневых позиций противника. Сумел освободить нескольких заложников, но сам погиб, спасая из-под огня раненого товарища.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, Указом Президента России от 20 июля 1996 года № 1065, рядовому Олегу Николаевичу Долгову присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Фото cap.ru: Несмотря на то, что Олег Долгов большую часть жизни прожил в Самарской области, на исторической родине в Чувашии чтят память Героя. Его бюст был установлен в Шемурше в прошлом году накануне Дня Победы.