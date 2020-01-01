ДТП в Канашском районе: один погибший, пятеро – в больнице

В Чувашии при столкновении двух легковых машин один человек погиб, пятеро получили ранения. Среди пострадавших – четырехлетний мальчик.

Об аварии, произошедшей 3 января около 16 часов на 57 километре автодороги Аниш возле деревни Хучели Канашского района, пресс-служба МВД по Чувашской Республике дополнительно сообщает, что водитель «Киа-Пиканто», не справившись с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомашиной ВАЗ-111940. В результате аварии смертельные травмы получил сидевший сзади 42-летний пассажир иномарки, житель Канашского района. 49-летний водитель и его 53-летняя пассажирка доставлены в больницу. Кроме того, пострадали пассажиры «Лада-Калина»: 43-летняя женщина с четырехлетним мальчиком и 57-летний мужчина. Они также госпитализированы. По данным МВД, обстоятельства происшествия устанавливаются.