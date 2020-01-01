В Шумерлинском районе открылась ледовая переправа через реку Сура

Первые автомобили по ледовой « трассе», связавшей Чувашию и Нижегородскую область, проехали 30 декабря, сообщают на сайте администрации района. Работать переправа Наваты-Шумерля будет круглосуточно По ней могут переправляться автомобили грузоподъемностью до трех тонн, при этом скорость их движения не должна превышать десяти километров в час.