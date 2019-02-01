Лучшие госслужащие получили награды

В конце года во многих организациях чествуют лучших в своей профессии. Не стали исключением и государственные гражданские и муниципальные служащих. Накануне новогоднего праздника специалисты, признанные лучшими, получили в Доме Правительства дипломы и призы.

Но до этого победителям пришлось пройти серьезные конкурсы: «Лучший государственный гражданский служащий Чувашской Республики» и «Лучший муниципальный служащий в Чувашской Республике», на которые они представляли свои проектные работы.

«Искренне благодарю всех государственных гражданских служащих, принявших участие в конкурсе. Мы для себя сделали вывод, что его участники – креативные и целеустремленные люди, которые предлагают эффективные решения актуальных вопросов», – сказал на торжественной церемонии заместитель председателя Кабинета министров — руководитель Администрации Главы Чувашской Республики, председатель организационного комитета конкурса Юрий Васильев. При этом он подчеркнул, что для оргкомитета было важно, чтобы представленные проекты можно было использовать в повседневной деятельности.

Кстати Лучших госслужащих в Чувашии выбирают с 2011 года, а лучших муниципальных служащих — с 2012 года.

Победителем конкурса «Лучший государственный гражданский служащий Чувашской Республики» в 2019 году стала в итоге главный специалист-эксперт Минстроя Чувашии Елена Трофимова. Ее проектная работа, посвященная контролю над соблюдением градостроительного законодательства, была высоко оценена конкурсной комиссией. «Лучшим муниципальным служащим муниципального района (городского округа)» признана начальник управления администрации Урмарского района Надежда Иванова. А среди муниципальных служащих городских и сельских поселений первое место заняла главный специалист-эксперт администрации Малояушского сельского поселения Вурнарского района Надежда Никишова.