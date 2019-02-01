Новости районов короткой строкой

Подарки и мастер-классы

В КРАСНОЧЕТАЙСКОМ, ЧЕБОКСАРСКОМ и АЛАТЫРСКОМ РАЙОНАХ селянам преподнесли полезные подарки — спортивные площадки для сдачи норм ГТО. Обустроены они на центральном стадионе Красночетайского физкультурно-спортивного комплекса «Хастар», на стадионе «Олимпийский» поселка Кугеси и в алатырском селе Атрать. Объекты построены в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Оборудование включает в себя набор различных уличных тренажеров, предназначенных для подготовки к отдельным тестам комплекса ГТО и общефизических тренировок: силовые тренажеры, перекладины, шведские стенки, баскетбольный щит, турники для воркаута и скамьи.

В МАРИИНСКО-ПОСАДСКОМ районе прошел VII районный конкурс «Бенефис Бабы Яги», посвященный Году театра в России. Колоритные участницы демонстрировали свое актерское мастерство, играли со зрителями и представили на суд жюри свои кулинарные шедевры.

В ЯЛЬЧИКСКОМ РАЙОНЕ в историко-краеведческом музее открылась резиденция Деда Мороза. Вместе со своей внучкой Снегурочкой добрый волшебник приглашает всех желающих на мастер-классы по изготовлению елочных игрушек. Первыми посетителями мастерской стали третьеклассники Яльчикской средней школы. Резиденция работает с 23 по 30 декабря 2019 года, а также 4 и 7 января 2020 года.

В УРМАРСКОМ РАЙОНЕ свои двери распахнул кинозал «Радуга» на базе районного Дома культуры. По словам побывавших в нем зрителей, он ничем не уступает залам, расположенным в городах республики, в нем созданы все условия для комфортного просмотра фильмов.