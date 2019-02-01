Осужденный из чувашской колонии принял участие во Всероссийском чемпионате по шахматам среди осужденных

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Состоялся финал Всероссийского чемпионата по шахматам среди осужденных. В исправительном учреждении №9 УФСИН Чувашии осужденные получили прекрасную возможность поучаствовать во всероссийском шахматном турнире. Это стало возможным лишь благодаря наличию современных технологий видеосвязи, турнир проводился в режиме реального времени посредством современных средств коммуникаций «он-лайн игры».

При поддержке сотрудников УФСИН осужденный испытал себя в шахматных «он-лайн» — баталиях, получив массу положительных эмоций.

В целом следует отметить важность подобных мероприятий. Они не только способствуют проведению досуга осужденных, но и повышают интерес к этой прекрасной интеллектуальной игре.

Сам участник отмечает, что серьезно увлекся игрой в шахматы, в ходе которой он научился думать и возможно, после освобождения из мест лишения свободы не сделает повторных серьезных ошибок.

Опубликовано: 25 декабря 2019 г.


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