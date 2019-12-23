Голосование: Самое лучшее в культуре и искусстве-2019

Рейтинг культурных событий «Советской Чувашии»

Уже девятый год «Советская Чувашия» проводит собственный рейтинг событий в области культуры и искусства. На страницах газеты публикуется немало статей, рецензий и обзоров о спектаклях, выставках, концертах и фестивалях, инновациях и культурных форумах. Именно из них в конце года наши эксперты (те, пишет о культуре на наших страницах или помогает нам в этом), выбирают «великолепную пятерку» и, конечно, лидера – то событие, которое, на их взгляд, стало наиболее значимым и заметным в уходящем году.

И уже третий год свои зрительские симпатии культурным событиям выражают также читатели сайта газеты. Им мы предлагаем для голосования своеобразный «шорт-лист», то есть выбор из тех событий, которые уже так или иначе отмечены нашими экспертами.

Выберите наиболее значимые на ваш взгляд культурные события уходящего года (не более пяти): Благотворительная акция Первого канала «Стань первым».

Открытие музея фотожурналистов. Дом Печати.

Книга-альбом «Чебоксары: город и горожане». Чувашский художественный музей

«Отмеченная зима. 1982. История издания книги». Чувашский национальный музей.

Международный балетный фестиваль. Чувашский театр оперы и балета.

Спектакли театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва. Чувашский театр оперы и балета.

Международный оперный фестиваль имени М.Д. Михайлова. Чувашский театр оперы и балета.

«Царская невеста». Чувашский театр оперы и балета. Фестиваль чувашской музыки. Чувашский театр оперы и балета.

Фестиваль оперетты. Чувашский театр оперы и балета.

Фестиваль, посвященный 80-летию Валерия Яковлева. Чувашский академический драматический театр имени К. Иванова.

«Чайка» по пьесе Чехова. Чувашский драматический театр имени К. Иванова.

«Отцы и дети (Доктор Базаров)». Русский драматический театр.

«Пять вечеров» по пьесе Александра Володина. Русский драматический театр.

Спектакль по пьесе Лопе де Вега «Учитель танцев». Русский драматический театр.

Спектакль «Два старых краба с нежным панцирем» по пьесе Ричарда Баэра. Русский драматический театр.

«Шинель» по повести Гоголя. ТЮЗ имени Михаила Сеспеля.

Фестиваль шведского кино. Полигон.

XII Чебоксарский международный кинофестиваль.

Окружной фестиваль «Театральное Приволжье».

Документально-художественный фильм «Михаил Сеспель — я мечтатель, идеалист, растяпа…». Фонд «С чего начинается Родина».

Видеопоказы постановок оперного фестиваля в Экс-ан-Прованс. Полигон.

Променад-спектакль «Нити судьбы».

Спектакли Русского драматического театра Республики Мордовия («Поминальная молитва», «Дальше — тишина» и «Горе от ума»).

Спектакли Казанского театра юного зрителя («Здравствуйте, я ваша тетя!», «Пигмалион, или История одного пари»).

«Театр в сюжетах и лицах», посвященная Году театра в России. Чувашский художественный музей.

«Амазонки донских степей». Ростовский областной музей краеведения.

I Международный пленэр «Чебоксары — жемчужина на Волге». Союз художников Чувашии.

«Библиокараван–2019»

Встреча с писателем Захаром Прилепиным. Национальная библиотека.

«Поклон — пению», к 85-летию Геннадия Айги. Чувашский художественный музей.

Столетие мастера кукол Терентия Дверенина.

Межрегиональный фестиваль национальных костюмов «Золотая россыпь веков». Чувашский институт культуры и искусств.

«Впечатления» Бато Дугаржапова. Центр современного искусства.

«Владимир Кудряшёв — график, скульптор, живописец». Чувашский художественный музей.

IV Всечувашский кинофестиваль «Асам».

Фестиваль кукольных театров «Карусель сказок».

Фестиваль для особенных зрителей «Одинаковыми быть нам необязательно». Чувашский театр кукол.

«Симфоническая музыка Чувашии: вехи истории». Чувашская симфоническая капелла.

«Французские гобелены в России». Чувашский художественный музей.

«Съешь еще этих мягких французских булок да выпей чаю», рассказывающая о традициях чаепития. Чувашский художественный музей.

Конкурс театрального искусства «Чĕнтĕрлĕ чаршав» (Узорчатый занавес).

Чебоксарский театральный форум.

«Город юный, город древний». Чувашский национальный музей. Посмотреть результаты