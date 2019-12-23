Голосование: Самое лучшее в культуре и искусстве-2019

Рейтинг культурных событий «Советской Чувашии»
Уже девятый год «Советская Чувашия» проводит собственный рейтинг событий в области культуры и искусства. На страницах газеты публикуется немало статей, рецензий и обзоров о спектаклях, выставках, концертах и фестивалях, инновациях и культурных форумах. Именно из них в конце года наши эксперты (те, пишет о культуре на наших страницах или помогает нам в этом), выбирают «великолепную пятерку» и, конечно, лидера – то событие, которое, на их взгляд, стало наиболее значимым и заметным в уходящем году.
И уже третий год свои зрительские симпатии культурным событиям выражают также читатели сайта газеты. Им мы предлагаем для голосования своеобразный «шорт-лист», то есть выбор из тех событий, которые уже так или иначе отмечены нашими экспертами.
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2 Ответы
Все нужные и очень инресные мероприятия!!!!!!
Для пользы