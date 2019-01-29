26-летняя жительница Янтиковского района приговорена к крупному штрафу за угон авто подшофе

Верховный суд республики оставил без изменения приговор 26-летней жительнице Янтиковского района, совершившей угон автомобиля.

Установлено, что в декабре прошлого года около трех часов утра девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в автомобиле марки «VW Jetta», припаркованном возле кафе-бара «Грубиян» в Чебоксарах, воспользовавшись тем, что в салоне никого нет, села на водительское место и решила прокатиться… За это Ленинский районный суд приговорил ее к штрафу в 50 тысяч рублей.

Адвокат подал апелляционную жалобу. Определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда, с учетом озвученной позиции прокуратуры, приговор в отношении угонщицы чужой машины оставлен без изменения.