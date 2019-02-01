Что запланировано в рамках реализации нацпроекта «Экология»

Вода, леса и свалки

В следующем году в рамках национального проекта «Экология» запланировано немало мероприятий, которые в целом позволят улучшить экологическую обстановку в республике.

По данным Министерства природных ресурсов и экологии Чувашии, среди масштабных мероприятий можно выделить реализацию регионального проекта «Оздоровление Волги». В 2020 году, кроме завершения строительства коллектора хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями в поселке Вурнары, о чем уже сообщала «СЧ», намечено закончить возведение сооружений очистки дождевых стоков центральной части Чебоксар. Начнется рекультивация шламонакопителя для сухих солей и шламоотстойника унитарного предприятия «БОС» Минстроя Чувашии, на масштабные работы, которые должны будут завершиться в 2023 году, направят 1142,87 млн рублей. Будет дан старт рассчитанному на два года строительству ливневых очистных сооружений в микрорайоне «Волжский».

Решением проблемы захламления территорий займется региональный проект «Чистая страна». В 2020-2023 годах будут рекультивированы свалки в Канаше, Ядрине, селах Аликово и Яльчики, а также в Комсомольском, Мариинско-Посадском и Шемуршинском районах.

Продолжатся мероприятия и в рамках проекта «Сохранение лесов». Запланированы лесовосстановительные работы и заготовка запаса лесных семян, будет обновляться и необходимое для этих целей оборудование. Новую технику закупят также для охраны лесов от пожаров.