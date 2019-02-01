Медаль, почетные грамоты и знаки отличия

Указом Главы Чувашии от 19 декабря 2019 года награждены медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» Сергеева Алевтина Васильевна — заведующая кафедрой вокального искусства Чувашского государственного института культуры и искусств», профессор;

Почетной грамотой Чувашской Республики Волкова Эльвира Ивановна (игумения Нина) — игумения Тихвинского Богородицкого православного женского монастыря г. Цивильска, Никоноров Дмитрий Валерьянович — директор ООО «Гранит», депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов, Филиппов Владимир Иванович — заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ — начальник управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары.

Присвоены почетные звания:

«Заслуженный механизатор Чувашской Республики» Данилову Анатолию Ивановичу — трактористу-машинисту ООО «Агрофирма «Колос», Шемуршинский район, Константинову Петру Николаевичу — бригадиру механизаторов ООО «Агрофирма Родина», Канашский район, Порфирьеву Константину Андреевичу — механизатору СХПК «им. Ульянова», Аликовский район, Родионову Николаю Михайловичу — главному инженеру религиозной организации подворья «Рождественский скит» Свято-Троицкого православного мужского монастыря г. Алатыря, Федорову Сергею Петровичу — трактористу филиала ООО «Авангард» «Цивильский Бекон»;

«Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики» Кадышевой Любови Николаевне — ветфельдшеру ОАО «Рассвет», Ибресинский район.

Знаком материнской славы Чувашской Республики «АННЕ» награждены Жачева Марина Викентьевна, мать шестерых детей, Цивильский район, Шишова Ольга Анатольевна, мать семерых детей, г. Новочебоксарск.

Знаком отличия «За безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской Республике» награждены Васильев Юрий Федорович — главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию с общественными объединениями и организационной работы администрации Московского района города Чебоксары, Драгунова Лариса Владимировна — старший специалист 3-го разряда администрации Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского района.