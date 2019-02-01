Качество дорог можно оценить в мобильном приложении «Госуслуги. Дороги»

Россияне смогут оценивать качество дорожных работ с помощью мобильного приложения «Госуслуги. Дороги». Оно разработано по поручению заместителя председателя Правительства РФ Максима Акимова в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как отметил вице-премьер, при реализации данного проекта принципиальна важна обратная связь с людьми.

Сейчас в приложении доступна информация о дорогах, включенных в программу нацпроекта на 2019 год во всех регионах России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. После выбора участка дороги пользователь может посмотреть информацию по нему, фотографии до и после ремонта, отзывы о проделанной работе. Гражданин может поставить свою оценку или написать отзыв, к которому можно приложить фото или сделать их онлайн.

Получить информацию об участках дорог может любой человек, установивший на своем мобильном устройстве приложение «Госуслуги. Дороги».