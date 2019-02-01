Качество дорог можно оценить в мобильном приложении «Госуслуги. Дороги»

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Россияне смогут оценивать качество дорожных работ с помощью мобильного приложения «Госуслуги. Дороги». Оно разработано по поручению заместителя председателя Правительства РФ Максима Акимова в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Как отметил вице-премьер, при реализации данного проекта принципиальна важна обратная связь с людьми.
Сейчас в приложении доступна информация о дорогах, включенных в программу нацпроекта на 2019 год во всех регионах России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. После выбора участка дороги пользователь может посмотреть информацию по нему, фотографии до и после ремонта, отзывы о проделанной работе. Гражданин может поставить свою оценку или написать отзыв, к которому можно приложить фото или сделать их онлайн.
Получить информацию об участках дорог может любой человек, установивший на своем мобильном устройстве приложение «Госуслуги. Дороги».

Опубликовано: 20 декабря 2019 г.


Читайте также:

Мост через Суру около села Порецкое будет отремонтирован
Работы по ликвидации последствий снегопада будут вестись круглосуточно
Послание Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашии
На автотрассах Чувашии установят еще 10 комплексов фотовидеофиксации
Вчера на дорогах образовались снежные заносы, накат, гололедица
Успех ребенка — задача для взрослых
Из-за непогоды в Чувашии объявлен «желтый» уровень опасности
"Чувашупрдор" проверяет дороги, отремонтированные за 2014–2018 годы

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.