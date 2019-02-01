Дружно отремонтировали мост

УРМАРСКИЙ РАЙОН. Жители деревни Козыльяры и села Шигали построили новый «Мост дружбы» через реку Сугутку.

Козыльяры и Шигали, разделенные речкой Сугуткой, расположены по соседству, примерно в четырех километрах друг от друга. Но если идти из одного населенного пункта в другой по асфальтированной дороге, то выйдет все 12 км. Это далековато, особенно для пожилых козыльярцев, которым непременно нужно бывать в Шигалях. Ведь там расположен ближайший православный храм — святых Первоверховных апостолов Петра и Павла.

Когда-то его настоятелем был протоиерей Павел (Тимофеев), он очень переживал за прихожан, которым приходилось преодолевать такой долгий путь. Идти напрямую можно — речка-то небольшая, по накиданным бревнышкам перейти несложно, но вот подобраться к ней весной и осенью по грязи было невозможно. Отец Павел стал одним из инициаторов возведения через Сугутку моста, который объединил Козыльяры и Шигали. Построенное в 2007 году стараниями администраций двух сельских поселений Тегешевского и Шигалинского деревянное сооружение через реку так и прозвали «Мостом дружбы». А об отце Павле, которого теперь уж нет в живых, здесь всегда вспоминают добрым словом.

Однако за 13 лет мост порядком поизносился да и серьезно повредился из-за пала травы. Местные жители обоих населенных пунктов подправляли его время от времени, подкладывая бревна и доски, но без капитального ремонта все же было не обойтись.

За дело взялись, что называется, всем миром — и шигалинцы, и козыльярцы. Как рассказали в районной администрации, хорошую команду сельских тружеников сумели сплотить вокруг себя дружные главы Тегешевского и Шигалинского сельских поселений Валерий Черкасов и Александр Горбунов. В числе принявших активное участие жителей также Андреевы, Петровы, Анатовы, Григорьевы, Поршевы, Трофимовы и другие. Чтобы участники доброго дела не тратили время на обеденный перерыв у себя дома, инициативные односельчане организовали «полевую кухню» для строителей моста прямо на месте работ.

Фото: «Мост дружбы» до ремонта и после…