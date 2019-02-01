Об «огненном» выпуске помнят ребята

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ШУМЕРЛЯ. Школе № 1 исполнилось 85 лет. Основана она в 1934 году, а в июне 1941-го состоялся ее первый выпуск. Прозвали его «огненным», потому что почти все ребята записались добровольцами на фронт во главе со своим директором Александром Соловьевым.
Сегодня в живых из первого выпуска осталась одна Зинаида Матвеевна Кириченко. Участнице Великой Отечественной войны сейчас 95 лет. И о своей родной школе, той, что еще располагалась в деревянном двухэтажном здании, она хранит самые светлые воспоминания.
А в новом здании школы, построенном в 1940-м, в годы Великой Отечественной войны располагался госпиталь. Спустя 30 лет в школе № 1 открылась Комната боевой славы, а затем музей, были установлены мемориальные доски. Тогда же учебному заведению был присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения.

Первое здание шумерлинской школы № 1 было деревянным с небольшой вышкой для астрономических наблюдений. С 1935 по 1937 годы здесь учился будущий Герой Советского Союза Виталий Иванович Уруков.

По словам педагогов, здесь все дышит историей. Бывшие выпускники приводят сюда своих детей и внуков. Иные возвращаются уже в статусе учителя, чтобы продолжить сеять разумное, доброе, вечное, — это учитель химии Наталия Геннадьевна Лушина, учителя истории и обществознания Марина Михайловна Гольдштейн и Елена Геннадьевна Ефремова, русоведы Ольга Юрьевна Козина и Мария Васильевна Леванова. Сегодня среди выпускников первой шумерлинской, по скромным подсчетам, 6 профессоров, 7 докторов наук, более 80 кандидатов различных наук.
Многие из них были приглашены на торжественный концерт, посвященный 85-летнему юбилею школы. С особым трепетом «молодая гвардия» учителей встречала педагогов-ветеранов. Воспоминания о далеком прошлом переплелись с яркими впечатлениями о школе сегодняшней, где учительский труд продолжают 42 педагога под руководством директора школы Татьяны Владимировны Поляковой.

Новое здание построено в 1940 году. В годы войны здесь размещался госпиталь № 3459, эвакуированный из города Донецка, в сентябре 1945-го он был расформирован.

«Наша школа отличается сложившимися традициями и инновационными преобразованиями, направленными на достижение высоких результатов образовательного процесса, — рассказала Татьяна Владимировна. — Направления инновационной деятельности школы отвечают запросам современной школы, и поэтому наши выпускники успешны, конкурентоспособны, творчески активны».
Кстати, шумерлинскую школу № 1 и газету «Советская Чувашия» связывает давняя дружба. В 2017 году свою традиционную межрегиональную научно-практическую конференцию «Ростки возрождения» школа посвятила столетию нашего издания, представители редакции вошли в состав членов жюри, а корреспонденты подготовили репортаж о том, как юные исследователи защищали свои проекты (материал «Тайна дачной находки» в номере от 18 мая 2017 года).

 

Фото cap.ru: Шумерлинская школа № 1, отметившая 85-летие со дня основания, гордится своими педагогами, учениками и выпускниками, достижениями, традициями и праздниками.

Опубликовано: 19 декабря 2019 г.


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