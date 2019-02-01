Об «огненном» выпуске помнят ребята

ШУМЕРЛЯ. Школе № 1 исполнилось 85 лет. Основана она в 1934 году, а в июне 1941-го состоялся ее первый выпуск. Прозвали его «огненным», потому что почти все ребята записались добровольцами на фронт во главе со своим директором Александром Соловьевым.

Сегодня в живых из первого выпуска осталась одна Зинаида Матвеевна Кириченко. Участнице Великой Отечественной войны сейчас 95 лет. И о своей родной школе, той, что еще располагалась в деревянном двухэтажном здании, она хранит самые светлые воспоминания.

А в новом здании школы, построенном в 1940-м, в годы Великой Отечественной войны располагался госпиталь. Спустя 30 лет в школе № 1 открылась Комната боевой славы, а затем музей, были установлены мемориальные доски. Тогда же учебному заведению был присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения.

По словам педагогов, здесь все дышит историей. Бывшие выпускники приводят сюда своих детей и внуков. Иные возвращаются уже в статусе учителя, чтобы продолжить сеять разумное, доброе, вечное, — это учитель химии Наталия Геннадьевна Лушина, учителя истории и обществознания Марина Михайловна Гольдштейн и Елена Геннадьевна Ефремова, русоведы Ольга Юрьевна Козина и Мария Васильевна Леванова. Сегодня среди выпускников первой шумерлинской, по скромным подсчетам, 6 профессоров, 7 докторов наук, более 80 кандидатов различных наук.

Многие из них были приглашены на торжественный концерт, посвященный 85-летнему юбилею школы. С особым трепетом «молодая гвардия» учителей встречала педагогов-ветеранов. Воспоминания о далеком прошлом переплелись с яркими впечатлениями о школе сегодняшней, где учительский труд продолжают 42 педагога под руководством директора школы Татьяны Владимировны Поляковой.

«Наша школа отличается сложившимися традициями и инновационными преобразованиями, направленными на достижение высоких результатов образовательного процесса, — рассказала Татьяна Владимировна. — Направления инновационной деятельности школы отвечают запросам современной школы, и поэтому наши выпускники успешны, конкурентоспособны, творчески активны».

Кстати, шумерлинскую школу № 1 и газету «Советская Чувашия» связывает давняя дружба. В 2017 году свою традиционную межрегиональную научно-практическую конференцию «Ростки возрождения» школа посвятила столетию нашего издания, представители редакции вошли в состав членов жюри, а корреспонденты подготовили репортаж о том, как юные исследователи защищали свои проекты (материал «Тайна дачной находки» в номере от 18 мая 2017 года).

Фото cap.ru: Шумерлинская школа № 1, отметившая 85-летие со дня основания, гордится своими педагогами, учениками и выпускниками, достижениями, традициями и праздниками.