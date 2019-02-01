Чтобы вовремя успеть к больному

АЛАТЫРЬ. В центральную районную больницу поступил новый спецтранспорт.

Пять новеньких автомобилей, закупленных Минздравом республики в рамках нацпроекта «Здравоохранение», пополнили автопарк райбольницы, сообщается на сайте ЦРБ. Машины будут использоваться для транспортировки больных, доставки медперсонала, медикаментов. В ближайшее время служебный транспорт зарегистрируют, застрахуют, после чего он начнет выходить в рейсы.

Поступлению новых машин марки УАЗ рады и водители медслужбы. По их мнению, таким машинам не страшны ни грязь, ни плохие дороги. Старый же транспорт то и дело «барахлил» и нередко ломался по дороге к больному.

Кстати, в Алатырской ЦРБ обновляется не только автопарк. Новое цифровое оборудование поступит в отремонтированный рентгенкабинет. Здесь также продолжается ремонт детской поликлиники, которая займет два этажа одного крыла здания.

Фото cap.ru: В ближайшее время машины начнут перевозить первых пациентов.