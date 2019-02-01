В гостях — новогодний марафон

КРАСНОЧЕТАЙСКИЙ РАЙОН. «Раз, два, три, елочка, гори!» — с зажжения разноцветной гирлянды на главной елке района официально стартовали в Красных Четаях новогодние мероприятия.

На праздник собрались школьники, детсадовцы, родители, бабушки и дедушки со своими внуками. Депутат Госдумы Николай Малов, глава Красночетайского района Александр Степанов, глава администрации района Александр Башкиров и председатель красночетайского землячества «Чавал» Зоя Спиридонова поздравили всех с наступающим Новым годом, пожелали добра, счастья и чтобы наступающий год принес удачу в каждый дом…

Под бурные аплодисменты появились у елки и главные герои торжества — Дед Мороз и Снегурочка. А продолжился праздник в Доме культуры показом спектакля «Морозко», с которым приехали в район артисты Чувашского государственного театра юного зрителя имени М. Сеспеля.

Напомним, именно таким образом новогодние мероприятия нынче стартуют во всех городах и районах Чувашии в рамках масштабного культурного марафона «Новогодняя Республика», приуроченного к 100-летию образования Чувашской автономной области под девизом «Юбилейный год встречаем, край чувашский прославляем!» Его инициатором стало региональное министерство культуры.

К слову, начался марафон с Алатырского района, где грандиозный праздник состоялся в Новоайбесинском сельском Доме культуры. Артисты Чувашского государственного академического драматического театра имени К.В. Иванова подготовили для больших и маленьких зрителей музыкальную сказку «Космический спецназ и волшебная сила». Прошел марафон и в Комсомольском районе, открывшийся шествием Дедов Морозов и Снегурочек от районного Дома культуры к центральной елке. Ну а в эту субботу «Новогодняя Республика» заглянет на огонек в Янтиковский район.

Фото cap.ru: Возле главной елки Красночетайского района развернулось театрализованное действо со сказочными персонажами, конкурсами и развлечениями.