Кинозал открыт, очередь за клубом

В БАТЫРЕВСКОМ РАЙОНЕ завершается строительство клуба в деревне Татарские Сугуты, на что было выделено 14 млн рублей в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики». Открытия клуба к новому году с нетерпением ждут селяне.

В ЯЛЬЧИКСКОЙ средней школе объявлена акция «Чистый памятник», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По утвержденному графику ученики с 5-го по 11-й класс будут следить за порядком у местных памятников и обелисков, очищать территорию от мусора и от снега зимой. Волонтеры уже взяли шефство над памятниками в селах Яльчики, Сабанчино, деревнях Малая Таяба, Старое Янашево, Уразмаметево, Полевые Козыльяры, Тораево, Тоскаево и Новое Тойдеряково.

В КАНАШЕ прошла церемония вручения премии учительских и ученических достижений «Признание-2019». Напомним, в городе железнодорожников ее вручают с 2007 года. За 12 лет существования лауреатами стали свыше 90 работников образования, более 140 учащихся школ и учреждений дополнительного образования. В этом году на премию были номинированы 35 педагогов и 29 детей.

В НОВОЧЕБОКСАРСКЕ всю неделю кипела работа по заливке катка в хоккейной коробке во дворе дома № 26 по улице 10-й Пятилетки, расположенной на территории ТОС (территориальное общественное самоуправление. — Ред.) «Ельниковский». Для прочности ледового покрытия воду заливали в три слоя. На днях каток уже опробовали любители хоккея.

В ЧЕБОКСАРСКОМ РАЙОНЕ открылся первый кинозал. Его оборудовали в ишлейском Доме творчества. Средства на его создание выделены в рамках федеральной программы «Культурная среда» национального проекта «Культура». В честь открытия кинозала состоялся показ фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».

В ВУРНАРСКОМ РАЙОНЕ в ближайшее время библиотеки и архив будут оснащены новой компьютерной техникой. Средства на закупку 31 компьютера выделены благодаря реализации Указа Главы Чувашии Михаила Игнатьева «О дополнительных мерах по повышению качества жизни населения Чувашской Республики».